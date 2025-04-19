Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

Читайте також 277 українських воїнів повернулися додому з російського полону

Кого Україна повернула з полону

Дмитро Лубінець пояснив, що загалом обмін полоненими відбувся у форматі "246 на 246". Ще 31 бійця важкопораненого бійця Україні вдалося повернути поза обміном.

За його словами, Україні вдалося не просто домовитись, а нарешті зафіксувати принципи повернення бійців. Омбудсмен підкреслив, що в першу чергу вони намагаються повернути тих, хто найдовше в полоні і хто важко хворий.

224 загальної кількості – це повернулись ті хлопці, які в полоні з 22-го року. Понад 80 – це представники Національної гвардії України, 55 – це військовослужбовці військової частини 3057 – це "Азов". Є прикордонники, є військовослужбовці Державної служби спеціального транспорту,

– заявив Лубінець.

Також він додав, що під час цього обміну Україні вдалося повернути наймолодших захисників: понад 220 військових — це молодь після 2000 року народження.