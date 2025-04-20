Це військовослужбовці з 36-ї бригади, 1-го та 501-го окремих батальйонів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кіма, начальника Миколаївської ОВА.
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Додому повернулися 126 морпіхів
Сьогодні, 20 квітня, завершилася операція з обміну полоненими. Вдалося звільнити 126 українських морських піхотинців.
Вони є військовослужбовцями з 36-ї бригади, 1-го та 501-го окремих батальйонів.
Вітаємо братів на рідній землі вільної України! Радіємо разом з їх сім’ями та близькими. Пишаємось мужнім подвигом!,
– додав Віталій Кім.
Він зазначив, що тепер на хлопців чекає курс лікавання та реабілітації.
126 українських морпіхів повернулося з російського полону
Нагадаємо, учора, 19 квітня, Україна повернула додому 55 бійців "Азову". Обмін полоненими відбувся у форматі "246 на 246", ще 31 важкопораненого бійця вдалося повернути поза обміном.