Про це в етері телемарафону розповів представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов, передає 24 Канал. Він згадав про порушення прав українців у російському полоні.

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Полон – це не відпустка

За словами Юсова, до ускладнень призводять наслідки важких поранень, бойових травм і запущені хвороби разом із браком належного медичного обслуговування й стресом.

Полон – це страшно. Це не курорт і не відпустка. Хорошого полону не буває,

– наголосив він.

Масовими є свідчення звільнених військових про порушення їхніх прав під час перебування в полоні. Тож додатковим напрямком роботи є захист прав українських військовополонених.

До слова, 19 квітня додому повернулися захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ і Сил безпілотних систем.

Більшість серед звільнених – це молодь після 2000 року народження. Обмін став четвертим у 2025 році та 63-м від початку повномасштабного вторгнення.