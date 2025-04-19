Увесь цей час вони нічого не знали про долю один одного. 22-річний Руслан думав, що маму вже звільнили з полону, а тому писав їй листи, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Жінка ледве не знепритомніла, дізнавшись про звільнення сина з полону: відео

Зустріч мами і сина після 3 років полону

Тому для обох стала несподіванкою зустріч в автобусі, який віз їх до України. Там вперше за 3 роки мама і син змогли обійнятися.

Маргарита Виноград – військова "Азову". Вона – єдина жінка, яку звільнили з полону у межах передвеликоднього обміну. У коментарі ЗМІ Руслан розповів, що спершу він впізнав маму. Хлопець вже перебував в автобусі, коли вона заходила.

Маргарита каже, що досі не може повірити воз'єднанню з сином. Розповідає, що у полоні їй часто снилося, як вона виходить з полону і обіймає рідних. Тому, коли побачила сина, сказала йому: "Якщо це мені сниться, не буди мене".

Жінка вважає, що їй у полоні було легше, ніж хлопцям. Після "Азовсталі" вона потрапила до колонії в Оленівці, потім пробула 11 місяців в СІЗО у Донецьку, а далі майже два роки в Маріуполі.