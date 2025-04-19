Видання NV поділилося відео, на якому зафіксована реакція матері, яка дізналася про звільнення з полону сина, про якого довго не було жодної звістки, передає 24 Канал.

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Чоловік служив у морській піхоті і потрапив в полон. Тривалий час нічого не відомо було про його стан та місце перебування. Його мати кілька разів приїжджала на обміни, щоб показати іншим звільненим фото свого сина. Втім, інформації було обмаль.

19 квітня жінка в черговий раз опинилася на обміні, не маючи інформації про можливе повернення сина. Але вже після обміну на кордоні її чекала приголомшлива новина – сина повернули додому. Отримавши таку бажану звістку, жінка ледве не втратила свідомість.

Реакція матері на повернення сина та довгоочікувана зустріч: дивіться відео

Вже за годину мама та син обійнялися після понад 2-річної розлуки.