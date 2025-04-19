Издание NV поделилось видео, на котором зафиксирована реакция матери, которая узнала об освобождении из плена сына, о котором долго не было никаких известий, передает 24 Канал.

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Мужчина служил в морской пехоте и попал в плен. Долгое время ничего не известно было о его состоянии и месте пребывания. Его мать несколько раз приезжала на обмены, чтобы показать другим освобожденным фото своего сына. Впрочем, информации было мало.

19 апреля женщина в очередной раз оказалась на обмене, не имея информации о возможном возвращении сына. Но уже после обмена на границе ее ждала потрясающая новость – сына вернули домой. Получив такую желанную весть, женщина чуть не потеряла сознание.

Реакция матери на возвращение сына и долгожданная встреча: смотрите видео

Уже через час мама и сын обнялись после более 2-летней разлуки.