Все это время они ничего не знали о судьбе друг друга. 22-летний Руслан думал, что маму уже освободили из плена, а потому писал ей письма, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Встреча мамы и сына после 3 лет плена

Поэтому для обоих стала неожиданностью встреча в автобусе, который вез их в Украину. Там впервые за 3 года мама и сын смогли обняться.

Маргарита Виноград – военная "Азова". Она – единственная женщина, которую освободили из плена в рамках предпасхального обмена. В комментарии СМИ Руслан рассказал, что сначала он узнал маму. Парень уже находился в автобусе, когда она заходила.

Маргарита говорит, что до сих пор не может поверить воссоединению с сыном. Рассказывает, что в плену ей часто снилось, как она выходит из плена и обнимает родных. Поэтому, когда увидела сына, сказала ему: "Если это мне снится, не буди меня".

Женщина считает, что ей в плену было легче, чем парням. После "Азовстали" она попала в колонию в Еленовке, потом пробыла 11 месяцев в СИЗО в Донецке, а дальше почти два года в Мариуполе.