Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов, передает 24 Канал. Он вспомнил о нарушении прав украинцев в российском плену.

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Плен – это не отпуск

По словам Юсова, к осложнениям приводят последствия тяжелых ранений, боевых травм и запущенные болезни вместе с нехваткой надлежащего медицинского обслуживания и стрессом.

Плен – это страшно. Это не курорт и не отпуск. Хорошего плена не бывает,

– подчеркнул он.

Массовыми являются свидетельства освобожденных военных о нарушении их прав во время пребывания в плену. Поэтому дополнительным направлением работы является защита прав украинских военнопленных.

К слову, 19 апреля домой вернулись защитники из гарнизона Мариуполя, нацгвардейцы, военные моряки, воины ТрО, Государственной специальной службы транспорта, Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем.

Большинство среди освобожденных – это молодежь после 2000 года рождения. Обмен стал четвертым в 2025 году и 63-м с начала полномасштабного вторжения.