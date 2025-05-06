Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое обнародовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Как воин, вернувшийся из плена, спел песню в Украине

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал кадры с первыми моментами возвращения наших защитников на родную землю после российского плена. На видео один из военных спел свою любимую песню "Ой у лузі червона калина".

Первые минуты на родной земле! "Червона калина" на полную грудь!

– написали в штабе.

Украинский военный после возвращения из плена спел "Ой у лузі червона калина" / Видео Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Как оказалось, военного, который решил спеть полной грудью эту песню зовут Денис. Ему сейчас 21 год.

Справочно! Песня "Ой у лузі червона калина" была написана в 1914 году Степаном Чарнецким. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году эта песня приобрела новую волну популярности после ее в исполнении Андрея Хлывнюка, лидером группы "Бумбокс". После этого "Ой у лузі червона калина" стала действительно народной песней и дорогой как для обычных украинцев, так и для военных.

К слову, во время обмена в Украину среди 205 Героев вернулось также и 40 военнослужащих системы МВД. Самому молодому из них было 22 года, а самому старшему – 25.