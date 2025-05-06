Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

К теме ОАЭ помогли Украине вернуть 205 пленных: состоялся уже 64-й обмен

Кто из военнослужащих системы МВД вернулся из плена

Игорь Клименко отметил, что 26 нацгвардейцев и 14 пограничников уже на родной земле. Большинство из них находилось в плену еще с 2022 года.

Самому молодому из них – 22 года, самому старшему – 25,

– рассказал глава МВД о возрасте возвращенных военнопленных.

Министр отметил, что каждому возвращенному Герою уже предоставляется медицинская и психологическая помощь. Все они получат надлежащую реабилитацию и поддержку государства.

Из плена удалось вернуть военнослужащих системы МВД / Фото из телеграм-канала Игоря Клименко

"Спасибо президенту Украины, руководителю Офиса Президента и команде Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными за проведенную работу и достигнутый результат. Благодарность международным партнерам, в частности ОАЭ, за посредничество", – резюмировал Клименко.

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко также показал фото с возвращенными военнопленными и отметил, что задача нашего государства – вернуть всех наших граждан из вражеского плена.

Возвращенные военнопленные украинцы / Фото с телеграм-канала Александра Пивненко

К слову, в целом из 205 военнопленных украинцев удалось вернуть 3 офицеров и 202 солдат и сержантов, которые защищали страну на разных направлениях. Среди освобожденных воинов были представители различных родов войск, в частности Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.