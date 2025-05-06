Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. Он отметил, что обмен стал возможным благодаря упорной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и дипломатической поддержке международных партнеров.

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Особую роль на этот раз сыграли именно ОАЭ, которые помогли наладить коммуникацию и обеспечить результат.

На месте проведения обмена находились представители Офиса Омбудсмена – они фиксировали состояние освобожденных и контролировали соблюдение норм международного гуманитарного права.

ОАЭ способствовали обмену пленных: смотреть видео

Лубинец напомнил, что все освобожденные имеют право на медицинскую и психологическую помощь, восстановление документов и единовременную денежную выплату.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже удалось вернуть 4757 украинцев из вражеского плена.