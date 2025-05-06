Повідомляє 24 Канал з посиланням на представника ГУР МО України Андрія Юсова в етері телемарафону.

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В якому стані воїни, які повернулися з полону

За словами Юсова, оборонці, яких вдалося повернути з російського полону, перебувають у різному стані.

Є важкохворі й важкопоранені. Швидкі знову не були порожні і знову медики працювали та оперативно надавали всю необхідну допомогу,

– розповів Юсов.

Представник ГУР зазначив, що серед тих, хто повернувся з ворожого полону, дуже багато молоді. Юсов додав, що це була "важка та серйозна операція", яка за доручення Володимира Зеленського була успішно доведена до кінця.

"Одразу готуються вже наступні заходи", – повідомив він.

Крім того, за словами Юсова, дивним виглядає той факт, що Росія напередодні 9 травня не повернула жодного з громадян країн, які були як найманці та воювали разом з росіянами проти України.

Представник ГУР повідомив, що станом на зараз з російського полону після початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 4 757 громадян України.