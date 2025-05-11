Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZMINA.

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Экс-мэр Херсона остается в плену

Племянница бывшего городского головы Херсона Анна Коршун-Самчук рассказала, что Владимира Миколаенко сейчас незаконно удерживают в исправительной колонии №7 города Пакино Владимирской области России.

В этом пенитенциарном учреждении чиновника держат в нечеловеческих условиях и без оказания медицинской помощи,

– рассказала она.

Также до сих пор отсутствует информация, выдвинули ли россияне Миколаенко обвинения и назначали ли наказание. Как следствие, невозможно понять, в каком именно статусе оккупанты удерживают мужчину.

Освобожденные пленные рассказали племяннице чиновника, что в 2022 году Владимира Миколаенко планировали обменять, но он вместо себя попросил освободить сокамерника, у которого на ноге была гангрена. Экс-мэр Херсона боялся, что мужчина из-за тяжелого состояния здоровья может не выжить в российском плену.

С тех пор российская сторона не включала Владимира Миколаенко в списки на обмен.

Напомним, бывшего мэра Херсона российские оккупанты похитили 18 апреля 2022 года. Накануне мужчина также получал угрозы от местных коллаборантов, о чем он рассказывал корреспонденту издания МОСТ.

В течение длительного времени о его местонахождении ничего не было известно, пока представители Международного комитета Красного Креста не подтвердили, что чиновника удерживают в российском плену.