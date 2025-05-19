У Херсонській ОВА повідомили про чергового постраждалого внаслідок російської атаки, передає 24 Канал.

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Наслідки обстрілу міста

Зазначається, що у Херсоні через російський дроновий удар постраждав працівник підприємства критичної інфраструктури.

В момент ворожої атаки 66-річний чоловік перебував у тракторі. Він дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола.

Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо, що у ніч на 19 травня противник атакував Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 76 ворожих БпЛА. 41 — збито вогневими засобами ураження, 35 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.

До слова, уночі 18 травня росіяни атакували Київщину. У Василькові загинула 27-річна жінка, яка закрила собою 4-річного сина. Маленький Марк бореться за зір з осколковими пораненнями обличчя, його дідусь і бабуся також у лікарні.