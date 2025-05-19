Детальніше про трагедію розповіла у Facebook Тетяна Савченко, дружина батька загиблої, передає 24 Канал. У регіоні працювали сили ППО, є руйнування.

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Що відомо про трагедію

Уночі неділі росіяни здійснили один із наймасовіших обстрілів Київщини. В Обухівському районі зруйновано житловий будинок, постраждала ціла родина.

Сьогодні була страшна ніч для Василькова, вона виявилась найстрашнішою та останньою для Анюти, доньки мого чоловіка. Анюта прикрила Маркушу собою,

– написала Тетяна.

Загинула 27-річна жінка, її 4-річного сина з осколковими пораненнями обличчя доставили до дитячої лікарні "Охматдит". За словами Тетяни, маленький Марк бореться за зір, свати також перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, 59-річного дідуся прооперували, його стан задовільний, 61-річна бабуся отримала численні осколкові поранення.

До слова, також в Обухівському районі вибито скління в 7 багатоповерхових житлових будинках, пошкоджено будівлі комунального підприємства, закладів освіти, Укрпошти, шиномонтажу, 3 приватні будинки та автомобілі.