Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та негайно прямуйте в укриття. Де летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
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Де летять "Шахеди"
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
17:34, 17 травня
- Нова група БпЛА з Бєлгородської області на південь Сумщини, північ Харківщини.
- група БпЛА рухається вздовж межі Сумщини та Харківщини на південь.
16:45, 17 травня
- Група БпЛА на межі Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину;
- БпЛА в центрі Харківщини курсом на південний схід.
16:19, 17 травня
Ворожі ударні БпЛА з Бєлгородської області летять на південь Сумщини.
16:15, 17 травня
Група "Шахедів" на заході Донеччини та сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.
15:57, 17 травня
"Шахеди" із Запорізької області на Дніпропетровську.
15:47, 17 травня
Російські ударні БпЛА з півдня летять на Запорізьку область!