Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та негайно прямуйте в укриття. Де летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

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Де летять "Шахеди"

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

17:34, 17 травня Нова група БпЛА з Бєлгородської області на південь Сумщини, північ Харківщини.

група БпЛА рухається вздовж межі Сумщини та Харківщини на південь.

16:45, 17 травня Група БпЛА на межі Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину;

БпЛА в центрі Харківщини курсом на південний схід.

16:19, 17 травня Ворожі ударні БпЛА з Бєлгородської області летять на південь Сумщини.

16:15, 17 травня Група "Шахедів" на заході Донеччини та сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.

15:57, 17 травня "Шахеди" із Запорізької області на Дніпропетровську.