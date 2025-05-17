Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та негайно прямуйте в укриття. Де летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

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Де летять "Шахеди"

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

17:34, 17 травня

  • Нова група БпЛА з Бєлгородської області на південь Сумщини, північ Харківщини.
  • група БпЛА рухається вздовж межі Сумщини та Харківщини на південь.
16:45, 17 травня

  • Група БпЛА на межі Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину;
  • БпЛА в центрі Харківщини курсом на південний схід.
16:19, 17 травня

Ворожі ударні БпЛА з Бєлгородської області летять на південь Сумщини.

16:15, 17 травня

Група "Шахедів" на заході Донеччини та сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.

15:57, 17 травня

"Шахеди" із Запорізької області на Дніпропетровську.

15:47, 17 травня

Російські ударні БпЛА з півдня летять на Запорізьку область!