Если в вашей области объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и немедленно направляйтесь в укрытие. Где летят вражеские беспилотники, следит 24 Канал.
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Где летят "Шахеды"
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
17:34, 17 мая
- Новая группа БпЛА из Белгородской области на юг Сумщины, север Харьковщины.
- группа БпЛА движется вдоль границы Сумщины и Харьковщины на юг.
16:45, 17 мая
- Группа БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину;
- БпЛА в центре Харьковщины курсом на юго-восток.
16:19, 17 мая
Вражеские ударные БпЛА из Белгородской области летят на юг Сумщины.
16:15, 17 мая
Группа "Шахедов" на западе Донецкой области и востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину.
15:57, 17 мая
"Шахеды" из Запорожской области на Днепропетровскую.
15:47, 17 мая
Российские ударные БпЛА с юга летят на Запорожскую область!