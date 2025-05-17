Если в вашей области объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и немедленно направляйтесь в укрытие. Где летят вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

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Где летят "Шахеды"

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

17:34, 17 мая

  • Новая группа БпЛА из Белгородской области на юг Сумщины, север Харьковщины.
  • группа БпЛА движется вдоль границы Сумщины и Харьковщины на юг.
16:45, 17 мая

  • Группа БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину;
  • БпЛА в центре Харьковщины курсом на юго-восток.
16:19, 17 мая

Вражеские ударные БпЛА из Белгородской области летят на юг Сумщины.

16:15, 17 мая

Группа "Шахедов" на западе Донецкой области и востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину.

15:57, 17 мая

"Шахеды" из Запорожской области на Днепропетровскую.

15:47, 17 мая

Российские ударные БпЛА с юга летят на Запорожскую область!