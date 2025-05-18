Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника. У регіоні працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі та руйнування.

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Що відомо про сім'ю

Уночі росіяни здійснили один із наймасовіших обстрілів Київщини. Загинула 27-річна жінка, її 4-річного сина з осколковими пораненнями обличчя доставили до дитячої лікарні "Охматдит".

Дідуся вже прооперували, його стан задовільний – 59-річний чоловік перебуває у травматологічному відділені місцевої лікарні. Бабуся також під наглядом медиків – 61-річна жінка отримала численні осколкові поранення.

Окрім того, в Обухівському районі зруйновано житловий будинок і вибито скління у 7 багатоповерхових житлових будинках. Пошкоджено будівлі комунального підприємства, закладів освіти, Укрпошти, шиномонтажу, а також 3 приватні будинки та автомобілі.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, відомо й про наслідки атаки у Фастівському районі Київської області. Там зруйновані складські приміщення та господарча будівля, пошкоджено 2 приватних будинки.