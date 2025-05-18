Про них розповіли у Київській ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Росія знову атакує Україну "Шахедами": загроза удару в Києві та низці областей

Атака безпілотників на Київську область 18 травня: що відомо про наслідки

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки ворога в Обухівському районі зазнала травм та загинула жінка. Ще 3 людей, серед яких дитина, доправили до лікарні, вони у стані середньої тяжкості.

Часткове зруйнований приватний будинок, у багатоповерхівці поруч пошкоджені вікна.

Також у Фастівському районі сталася пожежа – на території комбікормового заводу.

Зауважмо, така на регіон почалася близько півночі, одразу з початком доби 18 травня. У Києві та Київській області оголосили повітряну тривогу, а Повітряні сили писали про рух ударних БпЛА ворога.

Дрони надлітали багатьма хвилями та різними маршрутами, часто змінюючи курс. Кілька разів упродовж ночі влада інформувала про роботу сил Протиповітряної оборони в області та в самій столиці.

У цей самий час вибухи чули у Полтавській області, на Запоріжжі та в інших регіонах. Станом на момент публікації повітряна тривога тривала у столичному регіоні та ще кількох областях.

Зверніть увагу: оперативно про тривогу, вибухи та наслідки атак ви можете прочитати в нашому телеграмі.