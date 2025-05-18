Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. За словами речниці ДСНС Вікторії Рубан, станом на 10:31 ранку рятувальники ще ліквідовували наслідки займань.

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Масштабна пожежа в Київській області

Уночі на Київщину летіли понад 150 ворожих дронів, що стало одним із наймасовіших обстрілів області.

Триває ліквідація наслідків в одному районів Київщини на складському приміщенні промислового підприємства. Загалом на ліквідації залучено 17 одиниць техніки та близько 100 рятувальників. Пожежу вже локалізовано, розповсюдження вогню немає,

– розповіли в ДСНС.

Окрім того, на місці працюють піротехніки, які обстежують території для виявлення вибухонебезпечних предметів.

Кореспонденти Суспільного побували у Василькові, де виникла пожежа складської та адміністративної будівель медичного центру площею 5 000 квадратних метрів. Уламки БпЛА впали на конференц-хол, неподалік в'їзду у містечко, станом на 12:00 осередки займання ще тліли, здіймався густий дим.

Коли почалися потужні вибухи, ми вийшли з бомбосховища й побачили, що потужно горить приміщення, з'явилася можливість, раз і ми вискочили: сіли в автомобіль і виїхали з території. І раніше були тут вибухи, але такого як цього разу, ще не бачили,

– розповів журналістам охоронець Володимир.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, за даними очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, руйнування зафіксовано у Фастівському та Обухівському районах. Загинула 27-річна жінка, її 4-річного сина з осколковими пораненнями обличчя доставили до дитячої лікарні "Охматдит". Також під наглядом медиків постраждалі 59-річний дідусь і 61-річна бабуся.