Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. По словам пресс-секретаря ГСЧС Виктории Рубан, по состоянию на 10:31 утра спасатели еще ликвидировали последствия возгораний.

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Масштабный пожар в Киевской области

Ночью на Киевщину летели более 150 вражеских дронов, что стало одним из самых массовых обстрелов области.

Продолжается ликвидация последствий в одном из районов Киевской области на складском помещении промышленного предприятия. Всего на ликвидации привлечено 17 единиц техники и около 100 спасателей. Пожар уже локализован, распространения огня нет,

– рассказали в ГСЧС.

Кроме того, на месте работают пиротехники, которые обследуют территории для выявления взрывоопасных предметов.

Корреспонденты Суспильного побывали в Василькове, где возник пожар складского и административного зданий медицинского центра площадью 5 000 квадратных метров. Обломки БпЛА упали на конференц-холл, недалеко от въезда в городок, по состоянию на 12:00 очаги возгорания еще тлели, поднимался густой дым.

Когда начались мощные взрывы, мы вышли из бомбоубежища и увидели, что мощно горит помещение, появилась возможность, раз и мы выскочили: сели в автомобиль и выехали с территории. И раньше были здесь взрывы, но такого как в этот раз, еще не видели,

– рассказал журналистам охранник Владимир.

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Напомним, по данным главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, разрушения зафиксированы в Фастовском и Обуховском районах. Погибла 27-летняя женщина, ее 4-летнего сына с осколочными ранениями лица доставили в детскую больницу "Охматдет". Также под наблюдением медиков пострадавшие 59-летний дедушка и 61-летняя бабушка.