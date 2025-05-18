Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

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Россияне массированно атаковали Киевскую область

Николай Калашник сообщил, что ночью в области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.

К сожалению, также есть жертвы среди населения. В результате вражеской атаки в Обуховском районе Киевской области пострадала целая семья, погибла 27-летняя женщина.

Ее 4-летний сын с осколочными ранениями лица доставлен в детскую больницу "Охматдет". Мужчина 59 лет, дедушка, был прооперирован, его состояние удовлетворительное. Находится в травматологическом отделении местной больницы. 61-летняя женщина, бабушка, получила многочисленные осколочные ранения и находится в местной больнице под наблюдением врачей,

– говорится в публикации.

В Обуховском районе, по данным ОВА, был разрушен жилой дом, выбито остекление в семи многоэтажных жилых домах. Также повреждены здания коммунального предприятия, учебных заведений, Укрпочты, шиномонтажа, три частных дома и автомобиля.

В Фастовском районе в результате атаки были разрушены складские помещения и хозяйственное здание, также повреждены два частных дома.

Российские БпЛА массированно атаковали Киевщину / Фото: Киевская ОВА

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Сейчас все оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки врага на Киевщине.

Николай Калашник призвал жителей области соблюдать осторожность. Он подчеркнул, что в случае обнаружения подозрительного предмета, который может быть взрывоопасен, не следует его касаться, передвигать или пытаться разбирать. Вместо этого нужно отойти на безопасное расстояние, предупредить других о возможной опасности и немедленно сообщить о находке по номеру 101 или 102.