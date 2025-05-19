Про це пише 24 Канал з посиланням на слова начальника ОВА Олега Григорова в коментарі "Суспільне Студія".

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Руйнівні обстріли Сумської області

В обласній військовій адміністрації розповіли, що в Сумській області російські обстріли пошкодили об'єкти електро- та газопостачання. Кілька населених пунктів підлягають обов'язковій евакуації, звідти вже вивезли 804 дитини.

Григоров розповів, що лише за минулу добу по Сумщині окупанти вдарили 135 разів. 100 обстрілів було лише по Краснопільській громаді. Унаслідок цього майже 21 000 абонентів залишилися без електроенергії. Без газопостачання в області зараз майже 10 з половиною тисяч домоволодінь. Фахівці проводять роботи з відновлення мереж.

Більшість абонентів фактично не перебувають в населених пунктах через примусову евакуацію, неможливість проживання на цій території,

– заявив голова ОВА.

В області за минулу добу попри обстріли відновили два об'єкти електропостачання та один – газопостачання. Такі роботи, за словами очільника області, проводяться систематично.

Окрім КАБів росіяни застосовують на Сумщині дрони-камікадзе. Так у ніч проти 19 травня по області вдарили 6 безпілотників. На одному з підприємств сталася пожежа, постраждав охоронець.

Олег Григоров додав, що в місцях, де росіяни ведуть наступальні дії, цивільного населення фактично немає. Йдеться про Веселівку, Журавку, Новеньке та Басівку. З більш дальніх населених пунктів у разі потреби будуть евакуювати людей.

Передбачена підготовка до евакуації на випадок ускладнення. Це розуміння вразливих категорій населення, які потребуватимуть допомоги. Це взаємодія зі складовими Сил безпеки і оборони ЗСУ, розуміння тих ділянок, де необхідно укріплювати фортифікаційні споруди, логістичні шляхи. Ми розуміємо, що евакуація – це виключно крайній захід,

– пояснив Григоров.

Наразі в Сумській області евакуювали майже 65% населення, а це приблизно 56 000 людей. Серед них – 804 дитини.