Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

Дивіться також Це було свідоме вбивство цивільних, – Зеленський про російську атаку по маршрутці на Сумщині

Як можуть змінитися маршрути для пасажирського транспорту

Керівник Сумської ОВА Олег Григоров дав завдання профільним службам і військовому командуванню якнайшвидше підготувати нові, безпечні маршрути для пасажирського транспорту в області.

Ми чітко усвідомлюємо: людям потрібне сполучення, дорога важлива для життя багатьох громад. Але ворог продовжує цинічно атакувати цивільних і громадський транспорт. Наше головне завдання зараз – зберегти життя,

– повідомив Григоров.

Наразі опрацьовуються конкретні пропозиції щодо змін маршрутів. Зокрема можливе тимчасове коригування або повне перенесення деяких напрямків. Про остаточні рішення влада обіцяє оперативно повідомити громаду.

Важливо! 17 та 18 травня у Сумській області оголосили днями жалоби.

Нагадаємо, що росіяни завдали цинічного удару по рейсовому автобусу поблизу Білопілля на Сумщині вранці 17 травня. Внаслідок ворожої атаки загинули 9 людей, ще 4 – отримали поранення.