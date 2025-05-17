Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Зеленський відреагував на атаку росіян по Сумщині
Президент відреагував на підлі та цинічні дії російських окупантів.
Він повідомив, що зараз в лікарнях 7 поранених після удару російського дрону по звичайній маршрутці.
У людей опіки, переломи, контузії. Всі отримують потрібну допомогу. На жаль, є загиблі – дев’ятеро людей,
– вказав Зеленський.