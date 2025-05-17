Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію Сумщини.

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Що відомо про наслідки ворожої атаки на Сумщину

Окупанти вдарили по Сумській області безпілотником "Ланцет" на виїзді з міста Білопілля. Відомо про 9 загиблих та 7 поранених, троє з них – у важкому стані. Серед загиблих переважно жінки пенсійного віку. Поранених доставили до лікарні у Сумах.

Голова громад Юрій Зарко повідомив, що з 17 до 19 травня Білопіллі оголошено День трауру. Він наголосив, що цей день увійде в історію як "чорна субота".

Це не просто черговий обстріл – це цинічний воєнний злочин. Російська армія знову вдарила по цивільному об’єкту, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності,

– зазначили працівники поліції.

На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають докази та фіксують кожен злочинний слід.

Місцева жителька розповіла Суспільному, що цей рейсовий автобус виїжджає з Білопілля на Суми о 6:00. У ньому люди їхали на евакуацію. За містом в автобус ударив "Ланцет", якого навів розвідувальний безпілотник.

Нагадаємо, що на Сумщині оголосили термінову евакуацію з Білопілля та Ворожби. Жителів закликають виїжджати через постійні обстріли росіян.