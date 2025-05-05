Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Сумської РДА Михайла Мельника.
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Евакуація на Сумщині
Посадовець звернувся до жителів Білопілля та Ворожби. Мельник закликав терміново евакуюватися в безпечне місце.
Евакуаційні автобуси їдуть щоранку о 08:00. Записатися на евакуацію можна цілодобово за телефонами:
- 050 650 70 83 – оперантний черговий штабу евакуації Сумського району,
- 093 533 45 00 – евако штаб міста Ворожба.
Зверніть увагу! Якщо ви евакуювалися самостійно, – у Сумах на Ковпака, 7, працює евакуаційний транзитний центр. Там можна зареєструватися на грошову допомогу, статус ВПО, також є можливість знайти житло.
Де розташовані Білопілля та Ворожба: дивіться на карті
Додамо, раніше в Сумській ОВА закликали евакуюватися жителів. Усе через постійні обстріли.
Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення. Внаслідок обстрілів на Сумщині майже щодня є загиблі та поранені мирні жителі прикордонних населених пунктів.