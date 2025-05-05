Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Сумской РГА Михаила Мельника.

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Эвакуация на Сумщине

Чиновник обратился к жителям Белополья и Ворожбы. Мельник призвал срочно эвакуироваться в безопасное место.

Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 08:00. Записаться на эвакуацию можно круглосуточно по телефонам:

050 650 70 83 – оперантный дежурный штаба эвакуации Сумского района,

093 533 45 00 – эвако штаб города Ворожба.

Обратите внимание! Если вы эвакуировались самостоятельно, – в Сумах на Ковпака, 7, работает эвакуационный транзитный центр. Там можно зарегистрироваться на денежную помощь, статус ВПЛ, также есть возможность найти жилье.

Где расположены Белополье и Ворожба: смотрите на карте

Добавим, ранее в Сумской ОВА призвали эвакуироваться жителей. Все из-за постоянных обстрелов.

Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения. В результате обстрелов на Сумщине почти ежедневно есть погибшие и раненые мирные жители приграничных населенных пунктов.