Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию Сумской области.

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Что известно о последствиях вражеской атаки на Сумскую область

Оккупанты ударили по Сумской области беспилотником "Ланцет" на выезде из города Белополье. Известно о 9 погибших и 7 раненых, трое из них – в тяжелом состоянии. Среди погибших преимущественно женщины пенсионного возраста. Раненые были доставлены в больницу в Сумах.

Председатель общин Юрий Зарко сообщил, что с 17 по 19 мая Белополье объявлен День траура. Он отметил, что этот день войдет в историю как "черная суббота".

Это не просто очередной обстрел – это циничный военное преступление. Российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности,

– отметили работники полиции.

На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия обстрела, собирают доказательства и фиксируют каждый преступный след.

Местная жительница рассказала Суспильному, что этот рейсовый автобус выезжает из Белополья на Сумы в 6:00. В нем люди ехали на эвакуацию. За городом в автобус ударил "Ланцет", которого навел разведывательный беспилотник.

Напомним, что в Сумской области объявили срочную эвакуацию из Белополья и Ворожбы. Жителей призывают выезжать из-за постоянных обстрелов россиян.