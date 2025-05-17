Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты пять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Волчанска, Строевки и Каменки.

Враг атакует на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Колесниковки, Новоосинового и вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении россияне атаковали 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполовка, Колодязи и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины.

Оккупанты пытаются продвинуться на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник четыре раза атаковал позиции украинских военных.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка, Крымского и в сторону Дилиевки, Катериновки, Плещеевки и Новоспасского.

Россияне 19 раз атаковали на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новосергиевка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Новая Полтавка.

Самой тяжелой ситуация остается на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции в районах Константинополя, Шевченко, Новоселок и в сторону Богатыря и Зеленого Поля.

Россияне активно атакуют на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма вблизи Щербаков и Малых Щербаков.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 37 управляемых бомб, совершил 195 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на Курском направлении: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, что за минувшие сутки на фронте было ликвидировано 910 оккупантов. В то же время общие потери врага уже превысили 972 тысячи бойцов.