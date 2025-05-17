По состоянию на утро 17 мая Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 972 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 17 мая 2025 года

  • Личного состава – около 972 600 (+910),
  • танков – 10831 (+6),
  • боевых бронированных машин – 22553 (+7),
  • артиллерийских систем – 27942 (+34),
  • РСЗВ – 1386 (+1),
  • средств ПВО - 1167 (+0),
  • самолетов – 372 (+0),
  • вертолетов – 336 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36278 (+155),
  • крылатых ракет – 3197 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 48809 (+96),
  • специальной техники – 3892 (+0).

Потери врага на 17 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ