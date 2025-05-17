Станом на ранок 17 травня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 972 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 17 травня 2025 року
- Особового складу – близько 972 600 (+910),
- танків – 10831 (+6),
- бойових броньованих машин – 22553 (+7),
- артилерійських систем – 27942 (+34),
- РСЗВ – 1386 (+1),
- засобів ППО - 1167 (+0),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36278 (+155),
- крилатих ракет – 3197 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48809 (+96),
- спеціальної техніки – 3892 (+0).
Втрати ворога на 17 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ