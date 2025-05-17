Станом на ранок 17 травня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 972 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 17 травня 2025 року

Особового складу – близько 972 600 (+910),

танків – 10831 (+6),

бойових броньованих машин – 22553 (+7),

артилерійських систем – 27942 (+34),

РСЗВ – 1386 (+1),

засобів ППО - 1167 (+0),

літаків – 372 (+0),

гелікоптерів – 336 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36278 (+155),

крилатих ракет – 3197 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 48809 (+96),

спеціальної техніки – 3892 (+0).

Втрати ворога на 17 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ