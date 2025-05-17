Станом на ранок 17 травня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 972 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 17 травня 2025 року

  • Особового складу – близько 972 600 (+910),
  • танків – 10831 (+6),
  • бойових броньованих машин – 22553 (+7),
  • артилерійських систем – 27942 (+34),
  • РСЗВ – 1386 (+1),
  • засобів ППО - 1167 (+0),
  • літаків – 372 (+0),
  • гелікоптерів – 336 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36278 (+155),
  • крилатих ракет – 3197 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48809 (+96),
  • спеціальної техніки – 3892 (+0).

Втрати ворога на 17 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ