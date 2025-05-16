Об этом рассказал командир корпуса Нацгвардии Украины полковник Игорь Оболенский в эфире "Большого вечера" на NV, передает 24 Канал.

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НГУ отбила наступление на Харьковщине

Россияне снова попытались прорваться на Харьковщине и потерпели сокрушительное фиаско. 15 мая враг пытался вернуть утраченные позиции у Липцев, однако наткнулся на крепкий отпор Сил обороны Украины.

По словам Игоря Оболенского, оккупанты пошли в наступление именно тогда, когда в Стамбуле Россия пыталась имитировать мирный процесс.

Украина показала, что даже после всего того, что сделали москали, готова идти на переговоры, чтобы остановить смерть. А знаете, что сделали москали сегодня? Отправили очередную колонну, пытаясь отбить то, что мы забрали. Но Силы обороны, бригада Хартия, перемолола колонну москалей,

– подчеркнул он.

Напомним, 8 мая стало известно, что 13-я бригада Нацгвардии "Хартия" во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ провела масштабную операцию по освобождению лесного массива к северу от Липцов. Тогда было деоккупировано более 200 гектаров территории.

По оценкам самой бригады, во время операции россияне потеряли почти 1500 солдат убитыми и ранеными, более 200 единиц вооружения и еще по меньшей мере 175 единиц техники.