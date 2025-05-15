Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Там также предполагают, что россияне позже могут похвастаться "поднятием" флага над населенным пунктом.

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Что об этом известно

По словам аналитиков, россияне осуществляют активное давление пехотой на Багатырь, часто используя мотоциклы. Они проникают в село, скрываются в домах и пытаются накапливаться для дальнейшего продвижения.

Сообщают, что сейчас они смогли пройти в южную часть населенного пункта, но украинские бойцы стараются уничтожать все, что движется в сторону села и зачищать местность, когда оккупанты пытаются лезть глубже.

Сегодня пи***ы, которые просочились в Багатир хотели вывесить свою тряпку. Были уничтожены,

– говорится в сообщении.



Силы обороны уничтожили группу россиян / Фото DeepState

К слову, накануне аналитики DeepState сообщали о продвижении россиян в направлении Малиновки, Багатира и возле Новоселки в Донецкой области. Известно, что вблизи Багатира уже длительное время происходят боевые действия.