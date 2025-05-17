Сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

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Как могут измениться маршруты для пассажирского транспорта

Руководитель Сумской ОГА Олег Григоров дал задание профильным службам и военному командованию как можно быстрее подготовить новые, безопасные маршруты для пассажирского транспорта в области.

Мы четко осознаем: людям нужно сообщение, дорога важна для жизни многих громад. Но враг продолжает цинично атаковать гражданских и общественный транспорт. Наша главная задача сейчас – сохранить жизни,

– сообщил Григоров.

Сейчас прорабатываются конкретные предложения по изменению маршрутов. В частности возможна временная корректировка или полный перенос некоторых направлений. Об окончательных решениях власти обещают оперативно сообщить общине.

Важно! 17 и 18 мая в Сумской области объявили днями траура.

Напомним, что россияне нанесли циничный удар по рейсовому автобусу вблизи Белополья на Сумщине утром 17 мая. В результате вражеской атаки погибли 9 человек, еще 4 – получили ранения.