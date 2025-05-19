В Херсонской ОГА сообщили об очередном пострадавшем в результате российской атаки, передает 24 Канал.

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Последствия обстрела города

Отмечается, что в Херсоне из-за российского дронового удара пострадал работник предприятия критической инфраструктуры.

В момент вражеской атаки 66-летний мужчина находился в тракторе. Он получил взрывную травму, контузию и осколочное ранение лба.

Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.

Напомним, что в ночь на 19 мая противник атаковал Украину 112-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы ПВО уничтожили 76 вражеских БПЛА. 41 – сбито огневыми средствами поражения, 35 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донецкая область, Черкасская и Кировоградская области.

К слову, ночью 18 мая россияне атаковали Киевскую область. В Василькове погибла 27-летняя женщина, которая закрыла собой 4-летнего сына. Маленький Марк борется за зрение с осколочными ранениями лица, его дедушка и бабушка также в больнице.