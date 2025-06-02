Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского вебсайта "Мост" Сергей Никитенко, отметив, что люди из этих районов пешком проходят большое расстояние на работу, ведь общественный транспорт туда не ездит. Людей призывают к эвакуации.

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Каков привычный день жизни в Херсоне

Редактор херсонского вебсайта "Мост" отметил, что херсонцы пытаются наладить свою жизнь и быт несмотря на постоянные обстрелы. В то же время военные, которые находятся на Херсонском направлении, отмечают эвакуации, ведь каждый день пребывания в Херсоне или области – это угроза для жизни.

С одной стороны, в Херсоне работают кафе, рынки и магазины, можно вызвать даже такси. Признаки мирной жизни есть почти везде, несмотря на проблемы. С другой стороны, тысячи людей, которые создают эту иллюзию мирной жизни, каждый день рискуют собственным,

– подчеркнул он.

Районы, которые больше всего страдают от постоянных российских атак, частично "отмирают". Там закрываются магазины и заведения. Однако и там продолжают жить люди, которые ходят пешком до 5 километров в центр города на работу. Общественный транспорт в эти районы уже не курсирует, разве что полиция и скорая.

Россияне часто атакуют маршрутки. В Херсоне нет ни одной, в которой бы не было повреждений. Забитые фанерой окна – обычная история общественного транспорта в городе. Все выглядит очень сюрреалистично,

– добавил Никитенко.

К слову, днем 27 мая российский БпЛА атаковал многоэтажку в Херсоне. Из-за атаки пожар загорелся в квартире и балконах на втором и третьем этажах.