Тому у загарбників великі проблеми з будівництвом у Маріуполі. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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"Тенденція заміщення пройшла. Мігрантів вже майже немає. Там через це у них великі проблеми з будівництвом. Навіть, те, що фінансується. Воно триває, тому що дуже багато іпотечного будівництва у місті", – сказав він.

Усе окупанти не зможуть продати. На кінець 2025 року очікується, що в Маріуполі буде орієнтовно 120 – 150 тисяч цивільних росіян, а кількість маріупольців буде від 100 тисяч йти у бік зменшення.

Не через евакуацію. Це теж, але це не так значно зараз впливає. А більше через те, що у нас 65 тисяч пенсіонерів. На жаль, вони у тих умовах не зможуть виживати нормально. Враховуючи те, що зараз росіяни ще перераховують пенсії, йдуть у бік значного зменшення,

– пояснив Андрющенко.

На початку окупації Маріуполя російські пенсії були вищими за українські. Зараз триває процес перерахунку. На кінець 2025 року 70% наших пенсіонерів будуть отримувати меншу російську пенсію, або тут таку, яка дорівнює українській. Це значно погіршує їхній стан життя.