Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст Центру національного спротиву "Зона окупації".

Важливо Зносять історичний центр: росіяни масово заселяють окупований Маріуполь

Як Росія наживається на руїнах

Для російських загарбників стерте з лиця землі місто – це "будматеріал". Річ у тім, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни мають цілий ланцюг компаній, які перетворюють завали зруйнованих будинків у так звану "вторинну сировину".

Тобто будинки, зруйновані російськими ж снарядами, де могли лишитися людські останки, перемелюють у "наноцемент". І далі цим цементом будують "нове життя". Винятково російське, звісно,

– пояснили у Центрі нацспротиву.

Для контексту. Так званий модифікований "наноцемент" навіть не проходив сертифікації.

У цих схемах беруть участь не просто маріонеткові "мери" чи призначені колаборанти, а топові посадовці Росії. Так, наживається на горі українців Павєл Фрадков – заступник міністра оборони Росії та син топового посадовця ФСБ Міхаіла Фрадкова. Також до цього воєнного злочину причетний і академік російської академії наук.

Так, після нищівних бомбардувань та обстрілів у Маріуполі було зруйновано багато житлових будинків та інфраструктурних об'єктів. Тоді окупанти вирішили створювати паралельну реальність та будувати на кістках українців. У планах Кремля та в картинках роспропаганди була чітка установка – "відбудувати" Маріуполь до 2025 року.

У серпні 2022 року окупанти презентували так званий "план відродження" окупованого українського міста. Тоді ж росіяни й поділилися ідеєю переробляти уламки старих будівель на нові будматеріали. Вже у лютому 2023 року ворог завіз до Маріуполя 8 установок для перетворення будівельного сміття на сировину.

Тоді ж до цієї справи почали долучатися приватні особи, які також хотіли наживи на горі тисяч українців у Маріуполі. В одному із документів, які вдалося отримати розслідувачам, мовиться про нову "технологію" – перетворення старих бетонних конструкцій на нову сировину для "новобудов". Це є моторошним воєнним злочином, адже окупанти буквально знищують докази свого терору під виглядом "будівництва".

Це не просто "робота з уламками". Це кладовище людського горя, яке перемололи й продали по тендеру. Це мародерство в індустріальних масштабах,

– наголосили в Центрі нацспротиву.

Саму технологію "вторинної сировини" вигадав Марсель Бікбау. Після його смерті у 2024 році цю справу продовжили Сєргєй Козачєнок, яки згодом змінив ім'я на Сєрджіо Вісконті. Він продовжує популяризувати ідею "наноцементу" з руїн на окупованих територіях, відкидаючи усі дослідження, що використання будівельних уламків та сміття є небезпечним та неміцним.

"Але російські "вчені" переконані: якщо приклеїти до мішка зі сміттям слово "нано", то можна буквально все. А якщо місто далеко, і там живуть або змушені жити ті, хто вже нічого не скаже, то "дєло в шляпє". Але це не просто економія на бетоні. Це випробовування неперевірених технологій на територіях, де немає вільної преси, незалежних інспекторів і міжнародного контролю. Це тестовий полігон імперії. Полігон, де життя українців – це змінна у формулі на прибуток", – мовиться у розслідуванні.

Як росіяни наживаються на руїнах: дивіться відео

Раніше розслідувачі викрили так званого "російського волонтера", який наживається на нерухомості в окупованих містах України. Так, Александр Іванов намагається привласнити житло українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій.