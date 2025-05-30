Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст Центра национального сопротивления "Зона оккупации".

Важно Сносят исторический центр: россияне массово заселяют оккупированный Мариуполь

Как Россия наживается на руинах

Для российских захватчиков стертый с лица земли город – это "стройматериал". Дело в том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне имеют целую цепь компаний, которые превращают завалы разрушенных домов в так называемое "вторичное сырье".

То есть дома, разрушены российскими же снарядами, где могли остаться человеческие останки, перемалывают в "наноцемент". И дальше этим цементом строят "новую жизнь". Исключительно российскую, конечно,

– объяснили в Центре нацсопротивления.

Для контекста. Так называемый модифицированный "наноцемент" даже не проходил сертификации.

В этих схемах участвуют не просто марионеточные "мэры" или назначенные коллаборационисты, а топовые чиновники России. Так, наживается на горе украинцев Павел Фрадков – заместитель министра обороны России и сын топового чиновника ФСБ Михаила Фрадкова. Также к этому военному преступлению причастен и академик российской академии наук.

Так, после сокрушительных бомбардировок и обстрелов в Мариуполе было разрушено много жилых домов и инфраструктурных объектов. Тогда оккупанты решили создавать параллельную реальность и строить на костях украинцев. В планах Кремля и в картинках роспропаганды была четкая установка – "отстроить" Мариуполь до 2025 года.

В августе 2022 года оккупанты представили так называемый "план возрождения" оккупированного украинского города. Тогда же россияне и поделились идеей перерабатывать обломки старых зданий на новые стройматериалы. Уже в феврале 2023 года враг завез в Мариуполь 8 установок для превращения строительного мусора в сырье.

Тогда же к этому делу начали приобщаться частные лица, которые также хотели наживы на горе тысяч украинцев в Мариуполе. В одном из документов, которые удалось получить расследователям, говорится о новой "технологии" – преобразования старых бетонных конструкций на новое сырье для "новостроек". Это является жутким военным преступлением, ведь оккупанты буквально уничтожают доказательства своего террора под видом "строительства".

Это не просто "работа с обломками". Это кладбище человеческого горя, которое перемололи и продали по тендеру. Это мародерство в индустриальных масштабах,

– отметили в Центре нацсопротивления.

Саму технологию "вторичного сырья" придумал Марсель Бикбау. После его смерти в 2024 году это дело продолжили Сергей Казаченок, который впоследствии сменил имя на Серджио Висконти. Он продолжает популяризировать идею "наноцемента" из руин на оккупированных территориях, отвергая все исследования, что использование строительных обломков и мусора является опасным и непрочным.

"Но российские "ученые" убеждены: если приклеить к мешку с мусором слово "нано", то можно буквально все. А если город далеко, и там живут или вынуждены жить те, кто уже ничего не скажет, то "дело в шляпе". Но это не просто экономия на бетоне. Это испытание непроверенных технологий на территориях, где нет свободной прессы, независимых инспекторов и международного контроля. Это тестовый полигон империи. Полигон, где жизнь украинцев – это переменная в формуле на прибыль", – говорится в расследовании.

Как россияне наживаются на руинах: смотрите видео

Ранее расследователи разоблачили так называемого "российского волонтера", который наживается на недвижимости в оккупированных городах Украины. Так, Александр Иванов пытается присвоить жилье украинцев, которые выехали с временно оккупированных территорий.