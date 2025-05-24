В городе развернуто масштабное ипотечное строительство, ежедневно оно только усиливается. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил 24 Каналу, что хуже всего в этой ситуации то, что россияне хотят демонтировать уже возведенную застройку.

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Сколько россиян завезли в Мариуполь

По информации Андрющенко, до конца 2025 года россияне должны снести около 10 тысяч частных домов. Особенно тревожно, что под угрозой уничтожения оказалась историческая часть Мариуполя – территория между улицами Куинджи и Торговой. Фактически, она просто перестанет существовать.

Именно там сосредоточена настоящая история города – и, которая пережила Первую мировую войну, большевистские репрессии, Вторую мировую войну,

– подчеркнул он.

На месте разрушенного исторического центра планируется возведение элитной застройки – не многоэтажек, а коттеджных городков. Это объясняется близостью к реке Кальмиус и моря, что делает территорию привлекательной для нового жилья.

Однако саркастически выглядит тот факт, что из окон этих "элитных" домиков будет открываться вид на руины "Азовстали", которые россияне не разминируют, не демонтируют и вообще ничего с ними не делают – только очередные обещания возвести там "космопорт для колонизации Марса".

Процесс переселения только набирает обороты. Например, только за последние два дня глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин подписал документы о выделении земли под еще 11 многоэтажек для ипотечного жилья. Это показывает темпы, с которыми россияне заселяют город, скупают землю и квартиры.

Лидеры по количеству новых переселенцев – Москва и Санкт-Петербург. Несмотря на всю мифологию о "культурной столице", там часто по два – три поколения живут в одной квартире. Поэтому переезд в Мариуполь по ипотеке – едва ли не единственный шанс для многих из них разъехаться.

В то же время численность местных украинцев, к сожалению, уменьшается. Уже сейчас соотношение почти 50 на 50, и это без учета военных. Значительная часть мигрантов, которые ранее были в городе, была вытеснена, а теперь их не могут вернуть обратно для строительства.

По имеющимся оценкам, в Мариуполе сейчас находится уже около 80 тысяч гражданских россиян. Это количество стремительно растет.

Недавно Россия перебросила 20 грузовиков с живой силой на оккупированные территории, из которых 12 направлялись в Запорожье, а другие – в Донецк и Новоазовск.