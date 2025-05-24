У місті розгорнуто масштабне іпотечне будівництво, щодня воно лише посилюється. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зауважив 24 Каналу, що найгірше в цій ситуації те, що росіяни хочуть демонтувати вже зведену забудову.

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Скільки росіян завезли у Маріуполь

За інформацією Андрющенка, до кінця 2025 року росіяни мають знести близько 10 тисяч приватних будинків. Особливо тривожно, що під загрозою знищення опинилася історична частина Маріуполя – територія між вулицями Куїнджі та Торговою. Фактично, вона просто перестане існувати.

Саме там зосереджена справжня історія міста – та, яка пережила Першу світову війну, більшовицькі репресії, Другу світову війну,

– наголосив він.

На місці зруйнованого історичного центру планується зведення елітної забудови – не багатоповерхівок, а котеджних містечок. Це пояснюється близькістю до річки Кальміус і моря, що робить територію привабливою для нового житла.

Проте саркастично виглядає той факт, що з вікон цих "елітних" будиночків буде відкриватися краєвид на руїни "Азовсталі", які росіяни не розміновують, не демонтують і взагалі нічого з ними не роблять – лише чергові обіцянки звести там "космопорт для колонізації Марсу".

Процес переселення лише набирає обертів. Наприклад, лише за останні два дні глава так званої "ДНР" Дєніс Пушилін підписав документи про виділення землі під ще 11 багатоповерхівок для іпотечного житла. Це показує темпи, з якими росіяни заселяють місто, скуповують землю та квартири.

Лідери за кількістю нових переселенців – Москва і Санкт-Петербург. Попри всю міфологію про "культурну столицю", там часто по два – три покоління мешкають в одній квартирі. Тому переїзд до Маріуполя за іпотекою – чи не єдиний шанс для багатьох з них роз'їхатися.

Водночас чисельність місцевих українців, на жаль, зменшується. Уже зараз співвідношення майже 50 на 50, і це без врахування військових. Значна частина мігрантів, які раніше були в місті, була витіснена, а тепер їх не можуть повернути назад для будівництва.

За наявними оцінками, у Маріуполі зараз перебуває вже близько 80 тисяч цивільних росіян. Ця кількість стрімко зростає.

Нещодавно Росія перекинула 20 вантажівок з живою силою на окуповані території, з яких 12 прямували до Запоріжжя, а інші – в Донецьк та Новоазовськ.