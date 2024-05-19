Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що така тенденція є дуже загрозливою. Останнім часом наплив мігрантів дещо знизився, натомість побільшало корінних росіян.

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Ким заселяють Маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі значно побільшало росіян на представників російських нацменшин. Фактично їх звозять "хвилями" – іноді кількість приїжджих людей аж зашкалює, іноді – цей процес стихає.

На сьогодні у Маріуполі незайняті цілі мікрорайони. Увесь центральний район, майже весь історично-адміністративний центр міста, велика кількість Приморського та Лівобережного районів – це все незаймані квартири. Мовиться про десятки тисяч квартир, які зараз "марафетять",

– наголосив Петро Андрющенко.

Це передбачено для того, аби згодом заселити у ці квартири росіян. На це вказує і запуск іпотеки на вторинний ринок.

"Тому можливість наситити Маріуполь людьми є майже безмежною. І це навіть тотально нічого не будуючи. До речі, на початку весни ми спостерігали, що зменшилась кількість цих "азійських діаспор" у місті, почала збільшуватися російська діаспора", – зауважив Андрющенко.

Побільшало також і дітей у школах. Багато з них – приїхало з сім'ями саме з європейської частини Росії. Це загрозлива тенденція. Населення Маріуполя вже на половину складається саме з росіян. До слова, у місті на сьогодні перебуває близько 50 тисяч людей пенсійного віку. З Росії – приїжджають, звісно, набагато молодші люди.

"Тобто політика заміщення населення, на жаль, триває ефективно. Вона приносить з собою жах. Люди жаліються на цю велику азійсько-узбецько-туркменсько-російську діаспору, бо у місті справді відбувається щось страшне", – підкреслив Андрющенко.

Росіяни звітують про те, що у Маріуполі зараз перебуває понад 230 тисяч осіб. Втім, ймовірно, ці дані суттєво перебільшують. Водночас окупаційна влада йде до того, аби до кінця цього року у місті справді з'явилося 150 – 200 тисяч осіб. Зрозуміло, що їх заманюватимуть саме з Росії.

Що буде з Маріуполем після деокупації

Звісно, російське населення у тимчасово окупованому місті є загрозливим не лише зараз, але й на перспективу.

Не буде проблеми (з виселенням росіян з Маріуполя – 24 Канал), я вам гарантую. Коли ми спілкуємось з маріупольцями, з правоохоронними структурами, то всі розуміємо, що після деокупації мають відбуватися певні стабілізаційні заходи. Ми кажемо: запустіть нас, маріупольців, туди на тиждень, а потім стабілізуватимемо законними методами ситуацію. Бажання відплати у нас таке велике, що навіть якщо хтось перед деокупацією затримається у місті, це буде дуже велика помилка,

– наголосив Андрющенко.

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