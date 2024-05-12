Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що ситуація загрозлива. Цю залізницю потрібно знищити.

Дивіться також Чи стане інавгурація 5․0 для Путіна останньою та чого чекати від Росії в найближчі місяці

Чого очікувати далі

Як наголосив Андрющенко, зараз окупанти вкладають рейки на міст, який перебуває під селищем Гранітне. Далі процес піде швидше. І під кінець травня – початок червня залізницю можуть запустити. Є припущення, що тоді окупанти зможуть тиснути на деяких ділянки, де зараз у них є певні труднощі з логістикою.

Ми чуємо заяви, що залізниця буде в зоні ураження. Але чому ми зараз оприлюднили карту цієї залізниці? До моста в Гранітному десь 40 кілометрів від лінії зіткнення. До другого моста, який розташований західніше, десь 30 кілометрів. До точки з'єднання гілки "Маріуполь – Волноваха" і ту, яку зараз тягнуть, менш ніж 30 кілометрів. Вже зона ураження. Ми з вересня про це говоримо,

– сказав Андрющенко.

Найгірше те, що є ділянки, де окупанти зможуть ховати свою військову техніку, боєприпаси тощо. До прикладу, на тому ж Металургійному комбінаті імені Ілліча є величезна кількість приміщень, куди підходить залізниця. Потім буде буквально неможливо визначити, де окупанти ховають усе.

Раніше вже були два удари по цій залізниці. І вони явно сповільнили будівництво десь на два місяці.

Не знаходимо хорошої відповіді, чому немає зараз ударів. Двічі били – і воно сповільнювало будівництво. Якби тоді не били, то потяги вже би їхали. А так відтягнули на 2 місяці. Зараз би вдарили – ще би відтягнули. І так далі. А там може потім вже би деокупували територію або окупантам вже би не до залізниці було. Якщо запустять залізницю, то навіть, якщо "складеться" Кримський міст, то хіба що Путіну образливо буде. З реальних наслідків нічого не відбудеться. Бо в окупантів буде інша залізниця. Це дуже небезпечно,

– підкреслив Андрющенко.

Залізниця біля Маріуполя: коротко