На місце "прильоту" відразу вирушили пожежники та карети швидкої допомоги. Окупанти гасили полум'я протягом двох годин. Детальніше про інцидент 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Наслідки "бавовни"

Спочатку окупанти стверджували, що атаку було здійснено далекобійною ракетою ATACMS. Проте згодом змінили думку, але точно так й не змогли встановити тип озброєння.

У місті впали уламки. Їм (росіянам – 24 Канал) дивним чином вдалося знайти розгінний механізм чи щось таке. Після сказали, що точно не ATACMS, але точно не українського виробництва,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

За його словами, уражено місце розташування росіян на території колишньої кондитерської фабрики "Рошен", яка 2014 року припинила роботу й досі стоїть закинута.

Про те, що там базувалися окупанти ми знали давно й уважно спостерігали. Воно дуже зручне для російської армії, а також й для нашого ураження, тому що поруч немає ніякої житлової забудови. Отримати такий салют 9 травня в день "побєдобєсія" просто прекрасно,

– мовив Андрющенко.

На території заводу одразу поїхала карета швидкої допомоги. Звідти вивезли приблизно десяток солдатів, але їх не повезли в Маріуполь.

Ми ж теж вміємо в ІПСО грати, а не тільки росіяни. От ми пограли так, що російські загарбники просто побоялись вести в лікарню постраждалих через те, що ми будемо знати набагато більше, аніж вони того хочуть,

– додав радник міського голови Маріуполя.

Маріупольці натхненні цією подією. Це, до речі, підтверджує теорію, що треба бити не тільки по НПЗ, а й по наших тилах, щоб підіймати моральний дух українцям, зокрема тих, які в окупації.

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