Повідомляється, що гучно було на лівому березі міста. Після вибуху поблизу Маріуполем піднявся дим.
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Вибухи у Маріуполі
У Маріуполі 1 травня чули гучні вибухи. Як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, ППО спрацювало в районі села Сартана. Це північно-східна частина міста. Водночас на межі Кальміуського й Лівобережного районів візуально бачили проліт обʼєкта, схожого на ракету в бік Ростова
Звук вибуху аналогічний звуку "прильоту" – не ППО та не літак. Візуально диму в межах міста поки не фіксують, але залишається район,
– написав Андрющенко.
Робота російської ППО над Маріуполем / Петро Андрющенко
Згодом партизани "Маруполь. Спротив" опублікували ймовірне місце, куди прилетіло.
Місце ймовірного влучання біля Маріуполя / Маріуполь.Спротив
Окрім цього, у мережі вже публікують кадри диму, що здіймається над містом.
Щось димить в окупованому місті: дивіться відео
Новини Маріуполя
- Радник мера Петро Андрющенко розповів, що у Маріуполі важка ситуація з питною водою. З крана у людей тече рожева рідина. Водночас окупанти переконують, що з нею все в порядку і її можна спокійно пити. Проте також є проблеми й з грішми – людям декілька місяців не приходить виплати.
- Окрім цього Андрющенко розповів, що тимчасово окупований Маріуполь на 100% контролює ФСБ. Також з цього міста росіяни хочуть зробити велику портову та військову базу на Донеччині, яка могла б забезпечувати потреби російської армії.
- Росіяни будують нову залізничну лінію поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Окупанти вже на фінальній стадії будівництва залізниці. Радник мера зазначив, що до кінця травня ремонт залізниці може бути завершений, і вона може почати працювати на повну.