Повідомляється, що гучно було на лівому березі міста. Після вибуху поблизу Маріуполем піднявся дим.

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Вибухи у Маріуполі

У Маріуполі 1 травня чули гучні вибухи. Як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, ППО спрацювало в районі села Сартана. Це північно-східна частина міста. Водночас на межі Кальміуського й Лівобережного районів візуально бачили проліт обʼєкта, схожого на ракету в бік Ростова

Звук вибуху аналогічний звуку "прильоту" – не ППО та не літак. Візуально диму в межах міста поки не фіксують, але залишається район,

– написав Андрющенко.

Робота російської ППО над Маріуполем / Петро Андрющенко

Згодом партизани "Маруполь. Спротив" опублікували ймовірне місце, куди прилетіло.

Місце ймовірного влучання біля Маріуполя / Маріуполь.Спротив

Окрім цього, у мережі вже публікують кадри диму, що здіймається над містом.

Щось димить в окупованому місті: дивіться відео

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