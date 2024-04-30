Про це 24 Каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що вода "приємного" рожевого кольору тече з крана з резервного водосховища. Однак окупаційна влада переконує жителів міста, що таку воду можна пити і навіть надає результати "досліджень", переконуючи, що ця вода – наче бутильована "Моршинська".

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"Рожева основа"

Андрющенко наголосив, що насправді все не так і ця вода становить загрозу для людей.

Вода – це основа, і ти можеш набрати води, щоб її пити, але проблема в тому, як готувати. Ми тепер знаємо точно, чому перший спалах холери був саме в школах, адже приготування їжі у великому обсязі точно відбувалося не на очищеній воді, а на звичайній водопровідній, тобто цій рожевій,

– зазначив Петро Андрющенко.

Він додав, що на сьогодні відсутність нормальної питної води в місті є викликом номер один з боку гуманітарної ситуації. Інша величезна проблема – гроші.

Все складно

Радник міського голови Маріуполя розповів, що на окупованій території перестали виплачувати пенсії та соціальну допомогу. Особливо уражені люди, які свого часу отримували пенсію за інвалідністю, адже наразі їм не нараховують виплати по чотири місяці.

Ці люди або утримуються на залишки української пенсії, або навіть складно сказати, як вони виживають. Допомогти немає кому, бо гуманітарні центри позакривались, майже ніхто не отримує додаткову гуманітарну допомогу. Тобто ситуація достатньо складна,

– сказав Андрющенко.

За його словами, окрім проблем із водою та грошима, у Маріуполі в районі площі Свободи встановили черговий намет російських військових разом із поліцією. Вони зупиняють всі автомобілі, а також частково зупиняють чоловіків для перевірки їхніх даних та документів.

Судячи з усього, ми бачимо перший прояв звірки мобілізаційних даних та призовної компанії. Врешті-решт вони не стали чекати до травня, а почали до свят, тому подивимось, що буде далі,

– підсумував радник міського голови Маріуполя.

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