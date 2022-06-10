Умов для нормального існування населення в розбомбленому місті немає. При цьому російські військові не дозволяють людям виїхати на підконтрольну Україні територію.

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Медичні послуги в Маріуполі близькі до колапсу

У Херсоні, ймовірно, критичний дефіцит ліків, а Маріуполю загрожує великий спалах холери. Поодинокі випадки холери зареєстровані з травня,

– заявила розвідка Великої Британії.

Відомство додало, що епідемія холери в Україні була у 1955 році. З того часу фіксували невеликі спалахи цієї хвороби біля узбережжя Азовського моря, до якого і входить Маріуполь.

Ситуація з ліками та медичною допомогою в місті близька до колапсу. Спалах холери лише посилить це. Хворих не буде кому і чим лікувати.

Що сприяє поширенню холери в окупованому місті

Своїми обстрілами російська армія зруйнувала в Маріуполі централізоване водопостачання та каналізації;

на вулицях у спекотну погоду лежать тисячі тіл, які вже почали розкладатися;

у дворах багатоповерхівок накопичилися гори сміття та нечистот, які не вивозили з 24 лютого;

усі нечистоти потрапляють в море та водойми, що створює сприятливі умови для розмноження бактерій;

у місті немає лікарень, кваліфікованих медиків та препаратів.

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Окупанти закрили Маріуполь на карантин

6 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни вирішили закрити Маріуполь на карантин. Вони побоюються, що епідемія може поширитися на територію Росії. Так, у Ростові-на-Дону вже відкрили інфекційні відділення. Однак лікуватимуть вони лише російських військових, які заразяться холерою. Допомагати маріупольцям росіяни не планують, тому їх просто кинули напризволяще та закрили на карантин.

Питну воду окупанти видають людям лише 1 раз на 2 дні.

Голова Донецької обласної військової адміністрації наголосив, що екологічна катастрофа в місті – це лише питання часу. Те що, росіяни зруйнували, може відновити лише Україна.

Зверніть увагу! У ВООЗ не підтвердили інформацію про те, що в Маріуполі спалахнула холера. В організації зазначили, що наразі цього не сталося, однак загроза є. Влада Миколаївщини також спростувала інформацію про поширення холери в області.

До теми дивіться відео про те, що Маріуполь під загрозою холери та кишкової палички: