Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав відео з умовами, як живуть люди на вулиці Володимирській у Лівобережному районі міста.

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За його словами, там люди досі живуть у підвалах через повністю знищені будинки.



Так виглядають будинки у Маріуполі, жити там неможливо / Скриншот з відео

"Життя перетворено росіянами на виживання. Лють. Просто Лють", – пише Андрющенко.

Люди в Маріуполі досі живуть у підвалах: дивіться відео



Радник мера додав, що люди у Маріуполі готують обід просто на вулиці.

“Ми маємо пам’ятати, що на зараз не менш 100 тисяч українців в Маріуполі змушені боротися за життя кожної хвилини. Маріуполю як ніколи потрібна евакуація”, – заявив він.

Дивіться відео, як у Маріуполі люди готують їжу:



Додамо, що в тимчасово окупованому Маріуполі щодня виникають шалені черги за гуманітарною допомогою, зокрема їжею (від 1,5 до 2 тисяч людей). Проте окупанти видають в день лише до 400 "наборів". До того ж, у місті досі немає водопостачання.

Скільки людей живе зараз в Маріуполі

За час повномасштабної війни Росії з Україною населення Маріуполя зменшилося приблизно в 5 разів. Так, сотні тисяч місцевих жителів покинули свої домівки, а щонайменше 22 тисячі людей – загинули.

Зараз в Маріуполі перебуває від 100 до 120 тисяч місцевих жителів.

Приблизно 50 – 70 тисяч маріупольців перебувають в сусідніх селах або на тимчасово окупованих територіях сходу й півдня України.

На жаль, 47 тисяч людей були депортовані на територію Росії та Білорусі.

Близько 200 тисяч людей виїхали на підконтрольну Україні територію.

До слова, нещодавно радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив фотографії з міста. Там зараз безліч сміття, завалів. А деякі трупи досі лежать на вулиці.

Відео до теми – у Маріуполі залишається критично багато людей