Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал видео с условиями, как живут люди на улице Владимирской в Левобережном районе города.

Заживут "по-богатому": кафиры радуются, как из Мариуполя вывозят технику, евротроллейбусы

По его словам, там люди до сих пор живут в подвалах из-за полностью уничтоженных домов.



Так выглядят дома в Мариуполе, жить там невозможно / Скриншот с видео

"Жизнь превращена россиянами в выживание. Лют. Просто Лют", – пишет Андрющенко.

Люди в Мариуполе до сих пор живут в подвалах: смотрите видео



Советник мэра добавил, что люди в Мариуполе готовят обед прямо на улице.

“Мы должны помнить, что сейчас не менее 100 тысяч украинцев в Мариуполе вынуждены бороться за жизнь каждой минуты. Мариуполь как никогда нужна эвакуация”, – заявил он.

Смотрите видео, как в Мариуполе люди готовят еду:



Добавим, что во временно оккупированном Мариуполе ежедневно возникают сумасшедшие очереди за гуманитарной помощью , в частности едой (от 1,5 до 2 тысяч человек). Однако кафиры выдают в день всего до 400 "наборов". К тому же в городе до сих пор нет водоснабжения.

Сколько человек живет сейчас в Мариуполе

За время полномасштабной войны России с Украиной население Мариуполя уменьшилось примерно в 5 раз . Так, сотни тысяч местных жителей покинули свои дома, а по меньшей мере 22 тысячи человек – погибли .

Сейчас в Мариуполе находятся от 100 до 120 тысяч местных жителей.

Приблизительно 50 – 70 тысяч мариупольцев находятся в соседних селах или на временно оккупированных территориях востока и юга Украины.

К сожалению, 47 тысяч человек были депортированы на территорию России и Белоруссии.

Около 200 тысяч человек выехали на подконтрольную Украине территорию.

Кстати, недавно советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал фотографии из города. Там сейчас множество мусора, завалов. А некоторые трупы до сих пор лежат на улице .

Видео по теме – в Мариуполе остается критически много людей